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星宇航空、清淨海股價劇烈震盪 櫃買中心提醒股民留意風險

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片

興櫃股近期夯，星宇航空近日股價劇烈震盪，清淨海也連兩日漲到熔斷。櫃買中心今表示，因興櫃一般板股票之議價交易無漲跌幅度限制，提醒投資人留意風險。

櫃買中心表示，興櫃一般板股票是由推薦證券商報價驅動交易的議價交易市場，與上市(櫃)股票逐筆交易方式不同，每檔興櫃一般板股票至少有二家以上推薦證券商每日視個股狀況並依其專業判斷申報買進（賣出）價格，且任一筆交易的買(賣)一方，必定是該股票的推薦證券商，並以推薦證券商報價為成交價(確定報價)，因此推薦證券商的報價，為投資人委託買賣時重要參考資訊。

櫃買中心指出，因興櫃一般板股票的議價交易無漲跌幅度限制，為避免價格異常波動產生交易風險並保護投資人，興櫃一般板股票另有個股暫停交易機制(俗稱「熔斷機制」)，除開始櫃 買首5個營業日等特殊狀況外，當日個股成交均價與前一營業日的成交均價差距達 50%以上時，立即暫停該檔個股交易至當日交易時間結束，並自次一營業日起恢復交易。

至於興櫃戰略新板則是比照上櫃股票，採自動撮合成交，並導入推薦證券商擔任流動量提供者的交易制度，請投資人交易股票前確實了解各市場交易特性與相關交易風險。

櫃買中心也表示，興櫃一般板股票還有幾個交易特性，如交易時間較長、交易單位最小為1股等，這些都是跟上市(櫃)股票不一樣的地方，要請投資人多加留意。由於興櫃一般板股票的交易特性，建議投資人投資前一定要詳閱「興櫃一般板股票風險預告書」，並評估自身承擔風險的能力，再決定適合的投資 標的。

股票 興櫃

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