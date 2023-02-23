櫃買中心提醒投資人留心興櫃交易特性 審慎投資

櫃買中心表示，興櫃一般板股票係由推薦證券商報價驅動交易之議價交易市場，與上市（櫃）股票逐筆交易方式不同，每檔興櫃一般板股票至少有二家以上推薦證券商每日視個股狀況並依其專業判斷申報買進（賣出）價格，且任一筆交易的買（賣）一方必定是該股票之推薦證券商，並以推薦證券商報價為成交價（確定報價），因此，推薦證券商之報價為投資人委託買賣時重要參考資訊。

因興櫃一般板股票之議價交易無漲跌幅度限制，為避免價格異常波動產生交易風險並保護投資人，興櫃一般板股票另有個股暫停交易機制（俗稱熔斷機制），除開始櫃檯買賣首五個營業日等特殊狀況外，當日個股成交均價與前一營業日之成交均價差距達50%（含）以上時，立即暫停該檔個股交易至當日交易時間結束，並自次一營業日起恢復交易。至於興櫃戰略新板則係比照上櫃股票，採自動撮合成交，並導入推薦證券商擔任流動量提供者之交易制度，請投資人交易股票前確實了解各市場交易特性與相關交易風險。

櫃買中心並表示，興櫃一般板股票還有幾個交易特性，如交易時間較長（上午9時至下午3時＿、交易單位最小為1股等，這些都是跟上市（櫃）股票不一樣的地方，要請投資人多加留意。也由於興櫃一般板股票的交易特性，建議投資人投資前一定要詳閱「興櫃一般板股票風險預告書」，並評估自身承擔風險的能力，再決定適合的投資標的。為讓投資人朋友更進一步認識興櫃一般板市場交易特性，櫃買中心已於官網設置「興櫃股票交易制度專區」（網址：https://www.tpex.org.tw/web/emergingstock/trading_rule/rule.php?l=zh-tw）。該專區內容涵蓋一般板制度介紹、交易資訊與問答集等完整資訊，歡迎投資人多加利用。

櫃買中心提醒投資人，注意投資商品相關風險，對社群媒體有關股市或投資之貼文內容應審慎研判，強化風險意識，投資人進行投資前務請詳閱各公司於公開資訊觀測站相關財務業務資訊，以維護自身投資權益及保障財產安全。