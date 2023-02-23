【撰文・路咕唷】

現在在這裡提這個，並不是要蹭熱度。

因為其實我早在去年9月30號的時候，就覺得他未來很有展望，而且我也有持股。

後來股價像航道一樣均線糾結地飛。

我每次盤中只要有下跌就逢低買進吸籌碼，沒幾天開始飛機下降，之後跌不下去。

然後因為K董把飛機開回來的消息面，又漲了一波，但是前波高點沒過，當初剛上興櫃追進去買的人也趕快認賠賣出，

畢竟它還是一家還在虧損破億的公司，為了將來可以賺錢，所以不斷買飛機、開航班、航線，他自己也在佈局公司的將來。

我是看著它沿路都是大戶持股比例80%以上，雖沒啥大單的買盤也沒大倒貨（興櫃沒投信接手），然後開始箱型整理，區間震盪、均線糾結，就好像飛機的航線一樣，直直地飛；但是在均線糾結的那段期間，我只要每次盤中有下跌，我就一點一點地買，就像ETF、基金一樣的累積股（單位）數，等待所謂的主力大戶來拉一根。

然後就在最近，新聞每天都在說，上個月營收轉虧為盈，接下來還有新航班，買了多少飛機的這些利多消息，開盤後就開始看到盤中有大單敲進。

還沒有到9點半就已經破10000張的成交量，開什麼玩笑，這是興櫃股耶！平常都0.幾的買單；過去1個月也都是平均0.20的上、下漲跌。

我相信，我應該是賣在起漲點，但是我賺飽了，直到上個禮拜主力進來拉一根之後的隔天，我就出掉了。

之後想說等他割完韭菜，我再買回來，結果它就一去不復返，下個禮拜應該就要割了。

畢竟除了每天的財經新聞在講之外，連電視媒體都在說了，一檔股票真的好，為什麼要到處講，講到所有的人都知道，目的是什麼？就是要拐你進去買那大戶又一直在拉高出貨，數據很明顯啊！

因為當時，我之所以會賣掉是因為，我覺得我獲利滿足點已經到了。

而且興櫃股是看不到籌碼進出的，只能從每日買賣的券商裡面，還有每個禮拜的大戶持股比例看端倪，結果我發現大戶持股的比例逐週減少...數據是會說話的，所以我才會下車。

雖然這兩個月是開始所謂的轉虧為盈，有賺錢了，但不代表會持續賺錢，他目前的財報還是負的。

我可以把所有的資料給你們看：興櫃股不能當沖，只能隔日沖，但是它是可以放空的（今天開高後賣掉之前成本低的隔日沖）。

那些買在成本19塊以下的大戶，就趁著每次拉高，出掉之前的持股，後來無腦跟風追進去買的人，價格成本都比他們高，那些持股比你多又比你便宜的主力，如果要倒的話，你來得及跑嗎？

我現在絕對不是因為我沒有賺到後面的，所以在這裡唱衰，所有的數據都可以給你們看。

結論就是「人多的地方不要去」。

如果你對這家公司很熟的話，就算進場了，你也要懂得跑，我沒有dcard也沒有PTT帳號，我也不想要到股市爆料同學會去勸，因為只會引來酸民而已。

裝睡的人叫不醒，當大家都在瘋狂看好的時候；你跟他說，他是聽不進去的。

所以如果你也相信這些數據的話，請你記得分享給你的親朋好友，免得成為下一株韭菜。

作者：路咕唷

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：我沒有要唱衰 星宇航空