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星宇股價大跌！他買在頂樓「一天賠900萬」崩潰問：怎跟家人說？

聯合新聞網／ 綜合報導
星宇22日航空股價下跌，讓出航空股王寶座。圖為去年星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯正式交機，並由董事長張國煒親自駕機返台。記者季相儒攝影／報系資料照
星宇22日航空股價下跌，讓出航空股王寶座。圖為去年星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯正式交機，並由董事長張國煒親自駕機返台。記者季相儒攝影／報系資料照

星宇航空（2646）股價連續6天飆漲後，22日股價走下神壇盤中再度走跌，在35元區間波動，收盤價39.3元，跌幅達16%。有投資人大賠11萬，也有人順利降落賺了近8萬，甚至有人自稱「一天賠了900萬，怎麼告訴家人？」，網友狠酸「才剛起飛馬上喊mayday、mayday，直接墜機」。

興櫃的星宇航連6日飆漲後，2月21日股價早盤再度大漲24%，最高成交價來到每股50元，當上航空股股王，不過隨著專業經理人配偶申報轉讓，星宇航空股價猶如搭雲霄飛車大洗三溫暖，股價爆量下跌，不過九點半左右突然自高點急殺到最低31.35元，上下震幅達37%，收盤時成交量達12萬張，22日股價再度下跌，還有人開始在臉書上成立自救會。

有網友在論壇Dcard發布「星宇災情回報處」的貼文，他詢問「我在44樓買2張，這樣可以嗎？頂樓風好大，我該堅持嗎？」其他人則笑回「加油，撐久一點，不然我要賣給誰？」、「連漲幾天漲兩倍多才來追高，根本韭菜，笑死」。

不少網友留言分享自己的投資現況「昨天買，今天48.4、50張出場，賺一台vios」、「昨天順利降落」、「賠11萬，哈哈，賣了，畢業」、「早上一開盤就要賣了，呼，這雲霄飛車太刺激，賺78,709元、獲利率18.51％」、「一天賠了900萬。買在頂樓⋯該怎麽告訴家人」、「29樓路過，50張」、「昨天開盤35買5張，今天看到47果斷跳機，小賺6萬」。

Dcard 星宇航空 興櫃 張國煒

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