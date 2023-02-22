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星宇航空（2646）早盤股價熄火重挫！因擬辦現增加上遭到處置

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為去年星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯正式交機，並由董事長張國煒親自駕機返台。記者季相儒攝影／報系資料照
圖為去年星宇航空首架A350-900廣體客機於法國土魯斯正式交機，並由董事長張國煒親自駕機返台。記者季相儒攝影／報系資料照

星宇航空股價飆漲，引來市場高度關注，遭櫃買中心列為處置股，加上董事會通過擬辦理現金增資，預計發行普通股以不超過30萬張為上限，今（22）日股價熄火，早盤一度下滑至32元，跌幅23.88%，盤中跌幅收斂，但仍跌逾10%。

星宇航空董事會昨日決議將辦理現金增資，用於充實營運資金、改善財務結構，預計發行普通股以不超過30萬張為上限；星宇公告說明，預計募資金額以不超過50億元為原則，也就是說，股價若能維持相對高檔，現增股不見得要發到30萬張，股本膨脹壓力相對小。

不過，在近期股價飆漲且昨日波動劇烈下，遭櫃買中心列為處置股，公告今日起五個交易日，單筆買賣10張以上或單日累積30張以上時，都要先付款、圈存。也就是說股票買賣形同全額交割。

法人分析，市場預估星宇航空今年營收將可達百億元，每股獲利1.5元，以星宇股本181億元計算，今年獲利最少27億元，若真能達標，以昨日收盤價39.3元來看，本益比已近30倍。

星宇航空今日以38.8元開出，一度下滑至32元，跌幅逾20%，盤中跌幅略縮至逾14%。

星宇航空 櫃買中心 增資 興櫃

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