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媽咪樂公司 3月7日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心創櫃板再添生力軍。圖／聯合報系資料照
櫃買中心創櫃板再添生力軍。圖／聯合報系資料照

櫃買中心創櫃板再添生力軍，媽咪樂健康科技(7640；產業類別：其他)將於3月7日透過創櫃板辦理登錄前籌資。媽咪樂公司已通過ISO9001認證的專業居家清潔服務公司，於國內設有五個直營服務據點，聘任近百位專職管家，該公司自行開發訂閱制清潔管家服務APP及管家管理APP，提供客戶訂閱、簽約、付款一站式服務，以及對內進行管家及員工管理，並利用APP數據進行分析，優化客戶服務及營運效能，有效提升市場競爭力。

媽咪樂公司將自2月24日起揭示其籌資資訊，3月7日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

創櫃板

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