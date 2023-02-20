櫃買中心扶植創新企業成果豐碩 創櫃板公司達100家
創櫃板是扶植台灣創新企業進入資本市場的最佳跳板，自開板以來登錄家數逐年成長，2月再添生力軍，即將迎來第100家創櫃板公司。
櫃買中心表示，設置創櫃板主要目的透過資本市場的力量提供未公開發行的創新企業多面向輔導機制，給予創櫃板公司最直接資源，強化創新企業的成長動能。海神水下事業(7632)將於2月21日登錄創櫃板，創櫃板公司即達100家規模。登錄中的100家創櫃板公司除了電子科技、生技醫療外，還包括文化創意、農林漁牧、電子商務及社會企業等特色產業，展現台灣多元的創新能量。
櫃買中心說，創櫃板提供免費的輔導資源，協助企業提升經營體質，使其內部制度更完善，同時也能藉由知名度的提升，讓業務及營運規模得以成長，進一步朝向資本市場邁進，目前累計已有24家公司轉公開發行，其中有20家已登錄興櫃，2家已上櫃。櫃買中心將持續營造有利公司發展的良好市場環境，協助創新企業打造優質競爭力，持續為資本市場注入新動能。
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