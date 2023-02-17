星宇航空有多強？興櫃今天交易額噴發 一半都靠它

星宇航空股價短短5個交易日飆漲逾七成，今（17）日持續創新高價，盤中成交量更超過5.96萬張，統計截至11時，興櫃市場總成交金額約36.15億元，同時間的星宇航空成交金額約達17.88億元，幾乎有近一半的成交金額是星宇航空貢獻。

疫後經濟加上春節旅遊旺季刺激航空業持續復甦，航空股1月營收大好，星宇航空1月營收15.23億元，創史上新高，月增58%，年增1,294.69%，其中，客運營收14億元，月增71%，年增2,407%，為開航以來新高；法人預估，星宇航空元月已開始獲利，本季將轉虧為盈。

投資人押寶星宇航空未來成長動能，推升股價上漲，本周以來股價往上急衝，從上周的18.9元一路走高，頻頻刷新興櫃掛牌新高價，今日以29.3元開出，一度拉升至33.3元，盤中漲幅16.42%。

星宇航空股價上漲，吸引資金進駐，同步拉高興櫃市場的交易金額，統計昨日興櫃市場總交易金額達60.69億元，星宇航空則達22.57億元，約占興櫃市場總交易金額37%；統計至今日11時，星宇航空的交易金額達17.88億元，占興櫃市場總交易金額36.15億元的49.46%。