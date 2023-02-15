新股紅包又來了！這3檔報酬率逾五成 抽中有望賺超過5萬元

新股抽籤賺紅包，今（15）日有兩檔，包括晶焱（6411）的增資股及將在3月1日掛牌上櫃的長佳智能，同步啟動公開申購作業，接下來還有預計3月上市的龍德造船，以申購價來看，抽中1張，可以賺進3~5萬元以上，報酬率超過50~100%，晶焱及龍德造船的中籤者都有機會獲利超過5萬元。

今年來已有多檔上市櫃公司辦理增資，及新股掛牌的公開申購，包括新上櫃的偉康科技、還有越峰（8121）、台境（8476）、五福（2745）、宏旭-KY（2243）、雄獅（2731）、博晟生醫（6733）等的增資新股抽籤，今日則是有晶焱及長佳智能同步進行申購，時間為2月15~17日，接下來則是龍德造船，公開申購日期為2月24日到3月2日。

晶焱辦理現金增資，每股承銷價63元，申購張數425張，預計2月21日抽籤，以今日收盤價113.5元計算，抽中1張，有機會賺進50,500元，報酬率80.2%。

預計3月1日上櫃的長佳智能是以符合經濟部之科技事業身分申請掛牌上櫃，去年1月7日取得核准函；主要業務包含醫療大數據、醫療人工智能、雲端生醫平台等三部分。

長佳智能表示，醫療人工智能是最核心的營業項目，此一項目被劃入電腦輔助診斷醫療器材（Computer-Aided Diagnosis Medical Device），可視為是跨電腦輔助軟體系統與醫材兩領域的新興領域，由於產品研發過程需整合醫療與資訊兩方面的專業知識，進入門檻相當高，未來發展前景卻也相當樂觀。

長佳智能公開申購張數2,114張，每股承銷價57.6元，以今日盤中興櫃價91元計算，抽中1張，有機會賺進33,400元，報酬率58%。

龍德造船資本額9.8億元，主要股東包括勤益投控、國發基金，預計3月掛牌上市掛牌，公開承銷發行價格暫定每股30元，預計在2月16~20日辦理股票競價拍賣，2月24日~3月2日辦理公開申購；以今日盤中興櫃價格83.2元計算，中籤1張可望獲利超過5.3萬元，報酬率177%。