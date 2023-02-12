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高端元月營收「0元」網看傻 他悲喊：說好的第二護國神山呢？
上市櫃公司元月營收出爐，一檔生醫股卻引起外界關注。一篇「高端疫苗1月營業收入0元」的文章近日在PTT發燒，只見高端疫苗(6547)10日公布營收，營業收入一欄卻大大寫著0字，讓鄉民們看傻「整間公司連一塊錢都賺不到」，直呼「這是要倒了嗎？」
據公開資訊觀測站資料顯示，高端疫苗112年1月營收為零，相較去年1月營收逾2.3億元，成長率則為負100%。對此，有鄉民則表示，過去包括副總統賴清德、行政院長陳建仁、立委林靜儀、謝金河等人士都曾看好高端，如今面對高端的營收窘境，他也不禁悲喊「說好的『第二座護國神山』呢？」
消息一出，立委賴士葆隨即在臉書發文嘲諷，指出政府過去鉅額補助高端、陳建仁支持的高端，拿你我納稅錢支持的那個高端，在政府大力支持、高官背書和各項補助下，「一月營收為零，是的你沒有看錯」。據悉，疫情指揮中心指揮官王必勝去年就曾表示，高端疫苗已「完成階段性任務」；衛福部長薛瑞元去年底也透露高端疫苗已停產，而沒有生產就沒有銷售的問題。
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