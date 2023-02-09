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人數雪崩式下滑…前10大高中職學生數排名出爐 有私校已流失近30班

力旺 去年EPS 21.61元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

矽智財廠商力旺（3529）昨（8）日舉行法說會，公布去年營收與獲利雙創新高，去年第4季每股純益5.77元，去年每股純益21.61元，首次年度賺進兩個股本。受到晶圓代工客戶影響，該公司預期首季業績將衰退，但權利金業務可以在下半年恢復動能，對今年整體營運表現仍保持成長看法。

力旺去年第4季合併營收9.02億元，季增14.2%、年增43%，去年合併營收為32.16億元，年增36.1%，每股純益5.77元。在獲利方面，力旺去年第4季獲利為4.3億元，為單季新高紀錄，季增5.9%、年增49.9%，去年獲利16.11億元，年增46.4%，每股純益為21.61元。

力旺指出，預計第1季營收將較前一季衰退，主要是受到晶圓代工廠利用率下降的影響，尤其是二線和三線晶圓代工廠，不過隨著過去兩年的新產品投入生產，預計權利金將在今年下半年恢復成長動能。

晶圓代工廠 營收

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