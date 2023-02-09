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虎航掛牌創新板 過關

經濟日報／ 記者黃力／台北報導

創新板添新成員，證交所昨（8）日召開有價證券上市審議委員會，審議通過台灣虎航初次申請創新板股票上市案。

台灣虎航2021年底時申請一般板上市，但在疫情影響下財報出現大幅虧損，使上市案延宕近一年，去年底決議轉向申請創新板，再審議結果通過後，今年可望順利上市。

虎航董事長為陳漢銘，總經理為張明瑋，主要經營國際航空運輸服務，申請上市資本額為40億元，輔導上市承銷商為台新證券。虎航2021年度稅前淨損28.21億元，每股虧損7.19元；2022年前三季稅前淨損為30.83億元，每股虧損為6.15元。

虎航目前共有25個航點、32條航線，其中飛日本共有16個航點，預計暑假全數復飛，可望持續推升獲利；另外，東南亞、韓國航線估計也會為今年營收帶來挹注。

法人指出，虎航為台灣出發最多航點選擇的低成本航空，也是國內市占率最高的低成本航空，隨各國疫後開放，虎航預計今年可在第3季迎來旅遊旺季，營運有機會轉虧為盈。

股價表現上，虎航近來維持震盪格局，於年線下整理，伺機上攻，昨日股價上漲0.77元或2.2%，收在34.8元，今年來股價漲逾一成。

台灣虎航 創新板 航線

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