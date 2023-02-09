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人數雪崩式下滑…前10大高中職學生數排名出爐 有私校已流失近30班

ChatGPT爆紅／叡揚、偉康、訊連 沾光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

AI聊天機器人「ChatGPT」近期爆紅，掀起市場對國內軟體族群後市想像空間，帶動叡揚資訊（6752）、偉康科技及訊連昨（8）日股價強勢表態，相關廠商元月營收也陸續出爐，緯軟、叡揚雖受春節長假期影響，營收分別月減7.5%、28.8%，但仍都創同期新高。

ChatGPT掀起市場對軟體股期待，昨日偉康科技攻上漲停板，收在89.9元，上漲8.1元。叡揚同步上攻，終場大漲8.62%、上漲6.1元，收在76.8元。訊連、上奇、系微、現觀科、虎門科技也都收紅。

叡揚、緯軟均已公布元月營收，叡揚為­­1.18億元，創同期新高，年增30.57%，主要成長受惠數位轉型及雲端服務，持續深耕資安、AIOps智能維運平台、AI、大數據等剛性需求，優化客戶交叉銷售。

叡揚董事長張培鏞指出，企業組織流程自動化、智慧化是趨勢，人才專注於更有產值價值的投入。故叡揚「iota C.ai對話服務平台」以全方位一站式對話機器人（Chatbot）服務為出發點，與衛福部台北醫院聯手整合LINE視訊問診，並持續拓展線上問診及智慧問答小幫手於醫療及製造產業。

叡揚聊天機器人服務已打入台新銀行、世界先進及創意電子，聊天機器人應用範圍除人力資源（HR）外，在資安領域也有著墨。

緯軟元月合併營收6.56億元，年成長9.4%，續創同期新高記錄。緯軟自2023年開始，將朝向下一個五年發展藍圖「WITS3.0」前進。緯創軟體董事長暨執行長蕭清志表示，秉持「交付卓越以成就客戶」的核心價值，將持續從「人才」、「IT建設」及「掌握主流技術」等三大面向發展策略，推動緯軟邁向下一個營運高峰。

聊天機器人 緯創軟體 營收

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