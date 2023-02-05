藥華藥1月營收年增259.45% 今年進軍日、中、東協市場

藥華藥（6446）今（5）日公告1月營收2.32億元，年增259.42%，月減7.4%。今年1月營收貢獻主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，P1101）美國市場銷售為主。藥華藥表示，Ropeg在美國聯邦醫療保險覆蓋率達到100%、商業保險覆蓋率達85%，未來將持續在社區醫院推展，造福更多PV病患。

藥華藥指出，上月底美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，近2萬架次航班延誤或取消，25萬戶家庭無電可用，致使藥品受阻，產生遞延出貨，不列入當月營收。藥華藥美洲區總裁Meredith Manning強調，單月營收容易受不可抗力的單一事件影響，但若以季度來看，今年成長趨勢明確。

藥華藥上月赴美國舊金山參加JP Morgan摩根大通全球生技論壇，由董事長詹青柳、執行長林國鐘帶領公司團隊參與。美國投資人對於公司運營模式、及團隊組成感到驚艷。

藥華藥於去年11月30日在華爾街舉辦投資人會議，近期接連參與外資重量級論壇，外資對公司的正面評價直接反映在持股上。外資連續九個交易日買超，累計買超近3,000張，外資持股成長至14.44%，已逼近歷史新高。

藥華藥研究團隊近期發表有關Ropeg新給藥方案的臨床文獻評論，登上國際知名癌症醫學期刊《Frontiers in Oncology》顯受重視。文中，綜合台灣、中國及韓國臨床研究顯示，以250-350-500 mcg 於一個月內達到最高劑量的給藥方式遠勝於PROUD-PV的結果，PV病患得以提早達到完全血液學反應的療效。

依藥華藥美國子公司最新統計數據顯示，Ropeg在美國政府聯邦醫療保險覆蓋率達到100%、商業保險覆蓋率已達85%。在卓越MPN醫學中心的推廣已達八成，未來將持續在社區醫院推展，造福更多PV病患。

其他國際布局方面，日本官方對藥華藥台中原料藥廠（Drug Substance, DS）及針劑充填廠（Drug Product, DP）之GMP查廠報告，結果均無重大缺失，將持續積極配合PMDA藥證申請審查作業，日本藥證預計於上半年有明朗結果，瞄準當地數萬名PV患者商機。另外，公司於去年底在中國申請Ropeg之上市許可證，今年1月也已申請馬來西亞上市許可證，進軍東南亞市場。