生技股新兵長佳智能明舉辦上櫃前法說會 興櫃股價站上90元關卡

生技股將添新兵，長佳智能（6841）明（1）日將舉辦上櫃前法說會，帶動今日興櫃股價表現。早盤股價一度來到90.5元，創近四個月來新高價。該公司主要專注於研發人工智慧核心技術落地應用的一站式服務，與中國醫藥大學體系醫院長期合作，透過授權取得巨量醫療數據、各專科領域之資深臨床醫師投入，以及擁有專業臨床標記團隊，打造智慧大數據資料庫，提供藥廠、學術研究公司、營養科學、保險業等各領域的人工智慧解決方案。

長佳智能在智慧醫療領域的布局多元，包括將醫療人工智慧應用於醫學影像、自然語言處理、醫學研究、遠距醫療等，團隊秉持著透過AI協助優化與縮短醫療照護工作流程，在實地瞭解臨床醫師期望與痛點下發展醫療人工智慧，並深耕於醫療影像領域，「圖像紀錄傳輸系統」、「醫學影像傳輸裝置」、「骨齡輔助診斷系統」、「心電圖分析軟體」等四項已取得台灣TFDA醫材許可證，其中「圖像紀錄傳輸系統」也已取得美國FDA許可。

此外，長佳智能朝國際化發展，積極與世界大廠合作，建立策略夥伴，與全球業者共同推展市場。在硬體服務方面，與瓦里安(Varian)建置放腫智慧雲平台系統，同時也可於此平台擴展癌症智慧分析輔助系統之應用，有效整合區域內醫療資源，拓展更多醫療服務。技術方面與Medexprim、GE等國際大廠於醫學研究及專案共同開發。

長佳智能表示，公司未來將在數位醫療領域中，聚焦於醫療大數據與人工智慧在智慧醫療與精準醫療的創新應用，展開全球產業布局新契機。