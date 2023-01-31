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長佳智能明上櫃前業績發表 2月7日競拍、最快3月上櫃

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）將於明（1）日召開上櫃前業績發表會，預計競拍日期為2月7日至2月9日。該公司是去年11月3日通過上櫃案，最快今年3月掛牌上櫃。

長佳智能成立於2018年，是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，股東成員包含趨勢科技、廣達（2382）、大銀（4576）、晟德（4123）、元大（2885）、安基、尚禾等，董事長兼總經理為前台大醫院院長陳明豐。

長佳智能的「人體保健資訊資料集」，具有近 300 萬人長期追蹤的資料，內容包羅萬象，從門診到住院，從藥物使用到影像，從感冒到癌症或心血管疾病等都包含在內，可作為自行研發各類型產品的｢原料」，更可提供其他同業所需之醫療數據洞見。

長佳智能致力於四項核心關鍵技術之建立與強化，包含：EF DELTA ENGINE、EF SMART DNA、EF CPA與EF GMMP，這四項核心技術結合大數據資料庫，使長佳智能可以快速開發多科別、多疾病之AI臨床應用，尤其是長佳智能的專長項目：「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症，並已獲得10項台灣衛福部食藥署（TFDA）與六項美國食品藥物管理局（FDA）醫材上市許可，以及世界各國21項專利等巨大成果，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。

由於同時具備大數據、醫療人工智能、與雲端生醫平台三項能力，淡馬錫旗下投資公司轉投資的醫材公司經評估後，於2021年9月與長佳智能簽訂了「腎臟疾病照護平台」技轉與合作開發計畫，使得長佳智能未來15年將可獲得穩定的現金流。長佳智能也開發出各類型醫療人工智能專業平台，例如「基因檢測AI分析平台」，對於有意跨入精準大健康領域的各行各業，提供一個快速且一條鞭式的服務，目前也已擁有多家客戶採用該一方案。

除了美國FDA與台灣TFDA產品認證外，長佳智能在ESG、品質、資安上也非常著重，已通過的相關認證包含：ISO 27001、ISO 27017、ISO 13485、FDA QSR、GMP等，對個人資料保護的政策與作法更是與國際同步。

FDA 美國

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