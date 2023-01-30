上櫃公司2021年董監酬金實際支領情形 將於1月31日揭露
櫃買中心表示，上櫃公司2021年度董監酬金實際支領情形將於1月31日在公開資訊觀測站「公司治理專區」的「董事及監察人相關資訊」項下揭示，內容包括各公司實際支付董事或監察人的酬金總額、平均每位董事或監察人的酬金、及酬金總額占稅後損益百分比等資料。
櫃買中心指出，投資大眾可依上櫃公司的產業類別、證券代號、酬金總額、酬金總額占稅後損益百分比或平均每位董監酬金等排序方式進行查詢，另外，為強化上櫃公司董監酬金資訊揭露，1月31日也將在公開資訊觀測站「公司治理專區」項下，公布「2021年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單等相關資訊。
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