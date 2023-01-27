IPO十傑／天虹 邁向高成長

天虹以半導體零組件維修業務起家，經營團隊來自美商應用材料，充分發揮自身半導體設備零備件設計強項，以台灣為根基去尋找各類合適的耗材供應商，歷經20年努力及積極管理，建立起穩健提供數千項零備件產品的供應鏈。

天虹將在設備零件維修領域相關經驗延伸至半導體設備領域，陸續推出物理氣相沉積（PVD）設備、鍵合機（Bonder）、解鍵合機（Debonder）、原子層沉積（ALD）設備，營運模式為自行開發零組件後，委由供應商生產，本身負責開發作業軟體、設備組裝與銷售。

法人指出，雖然2023年半導體產業展望保守，但天虹在半導體零組件維修具穩健支撐，半導體設備中有六至七成訂單來自第三代半導體相關應用，尤其以中國大陸企圖在化合物半導體尋求先機，可望帶動強勁需求，預期成長幅度有機會逾五成。