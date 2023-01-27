IPO十傑／泓德 能源界Uber
有「能源界Uber」之稱的智慧能源廠商泓德能源，受惠於綠能產業屬政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，成為近期綠能夯股，已經在去年底經證交所董事會通過創新板上市，有機會在2023年第1季底、第2季初掛牌。
泓德能源董事長為謝源一、總經理為周仕昌，主要業務包括各類太陽能光電案場之開發、設計與工程統包等，旗下業務包含電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平台及電動車充電樁營運；並與多家壽險公司共組綠能平台，包括與台灣人壽、全球人壽合資的星泓電力，及與台灣人壽、全球人壽、富邦人壽合資的星鱻電力。
該公司2022年前三季稅前淨利2.69億元，每股純益（EPS）2.7元。
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