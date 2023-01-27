IPO十傑／泓德 能源界Uber

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

有「能源界Uber」之稱的智慧能源廠商泓德能源，受惠於綠能產業屬政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，成為近期綠能夯股，已經在去年底經證交所董事會通過創新板上市，有機會在2023年第1季底、第2季初掛牌。

泓德能源董事長為謝源一、總經理為周仕昌，主要業務包括各類太陽能光電案場之開發、設計與工程統包等，旗下業務包含電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平台及電動車充電樁營運；並與多家壽險公司共組綠能平台，包括與台灣人壽、全球人壽合資的星泓電力，及與台灣人壽、全球人壽、富邦人壽合資的星鱻電力。

該公司2022年前三季稅前淨利2.69億元，每股純益（EPS）2.7元。

太陽能 綠能 台灣人壽

延伸閱讀

也有特製車！Uber將和車廠合作打造專門餐飲使用的電動車

Uber Eats辦年貨 會員最高省千元

高雄特斯拉Uber司機車裡寫滿「不要投訴」 原因竟是因為開太快？

5分鐘腳程兒要搭Uber　Grace曝當下反應「孩子真懂數字的意義嗎？」

相關新聞

IPO十傑／美強光 閃蘋果光

美強光為光學、感測微型機構件製造商，聚焦環境光感測模組（ALS）、飛時測距感測器（ToF）中的微型精密成型零部件，大致涵...

IPO十傑／昱展新藥 鎖定美國市場

昱展成立於2016年，公司以市場需求為導向，長期專注於CNS（中樞神經系統）與慢性病用藥開發，透過自行研發之長效注射針劑...

IPO十傑／天虹 邁向高成長

天虹以半導體零組件維修業務起家，經營團隊來自美商應用材料，充分發揮自身半導體設備零備件設計強項，以台灣為根基去尋找各類合...

IPO十傑／達發 興櫃新股王

達發是無晶圓廠IC設計公司，由聯發科兩家子公司絡達與創發整合而來，團隊成員從2001年起即長期經營有線與無線晶片的開發設...

IPO十傑／雲豹能源 綠能界波克夏

有「綠能界波克夏」之稱的綠能整合商雲豹能源，在去年11月15日送件申請創新板，為第四家提出創新板申請的新創企業，去年底已...

IPO十傑／泓德 能源界Uber

有「能源界Uber」之稱的智慧能源廠商泓德能源，受惠於綠能產業屬政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。