IPO十傑／長榮航太 解封題材升溫

長榮集團小金雞-長榮航太自2022年2月18日登錄興櫃，去年11月22日已經獲得臺灣證券交易所上市審議委員會通過上市申請案。長榮航太以航空器維修與航空器零件製造及機體組裝銷售為營業項目，主要提供長榮航空及立榮航空機隊維修，及代理全球超過35家航空公司的各項維修業務。

搭上全球大解封、國防自主化等題材，長榮航太具有題材又有基本面，受惠全球旅運需求復甦，帶動營收及獲利成長，2022年全年營收為118.47億元，較2021全年的96.16億元，年增23.19%；其中，維修業務占比約八成上下，其餘兩成為航太製造業務。

展望後市，法人看好航太維修業務2023年營收仍可穩定維持5~10%的成長率。下半年波音供應鏈問題有望緩解，產量提升將帶動長榮航太製造營收成長，因此2023年下半年營收將優於上半年，全年整體營收年增率有機會挑戰雙位數。