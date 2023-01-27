IPO十傑／雲豹能源 綠能界波克夏

有「綠能界波克夏」之稱的綠能整合商雲豹能源，在去年11月15日送件申請創新板，為第四家提出創新板申請的新創企業，去年底已經由臺灣證券交易所董事會通過上市審查，有機會在2023年第1季初創新板上市。

雲豹能源董事長為賴勁麟、總經理為趙書閔，申請上市資本額11.27億元，輔導上市承銷商為元富證券；以再生能源電廠開發、投資設置及維運管理為三大主軸業務，目前開發持有之太陽光電系統遍及全台，經營版圖亦跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，朝向全方位再生能源管理集團邁進。

證交所資料顯示，雲豹能源2022年全年營收達63.01億元，年增達1.92倍，創歷史新高紀錄。

展望2023年，因太陽能案場穩定發展、儲能案場收成在望、子公司煒盛環科承攬的政府汙水處理標案等相關工程收入挹注，法人看好營收、獲利將持續成長。