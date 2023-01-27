IPO十傑／雲豹能源 綠能界波克夏

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

有「綠能界波克夏」之稱的綠能整合商雲豹能源，在去年11月15日送件申請創新板，為第四家提出創新板申請的新創企業，去年底已經由臺灣證券交易所董事會通過上市審查，有機會在2023年第1季初創新板上市。

雲豹能源董事長為賴勁麟、總經理為趙書閔，申請上市資本額11.27億元，輔導上市承銷商為元富證券；以再生能源電廠開發、投資設置及維運管理為三大主軸業務，目前開發持有之太陽光電系統遍及全台，經營版圖亦跨足風力發電、儲能、售電平台、水資源及生質能發電等領域，朝向全方位再生能源管理集團邁進。

證交所資料顯示，雲豹能源2022年全年營收達63.01億元，年增達1.92倍，創歷史新高紀錄。

展望2023年，因太陽能案場穩定發展、儲能案場收成在望、子公司煒盛環科承攬的政府汙水處理標案等相關工程收入挹注，法人看好營收、獲利將持續成長。

雲豹能源 創新板 太陽能

延伸閱讀

台積電ADR大漲較台股溢價已逾15% 市值正直逼波克夏

股神巴菲特打破不碰家鄉政治慣例 全是為了「這件事」

最強台積電操盤手砍了！龍巖賣出835張獲利1.17億元

股市「雙贏論」？ 大俠：長期投資績優公司 讓他們幫忙變多鈔票

相關新聞

IPO十傑／美強光 閃蘋果光

美強光為光學、感測微型機構件製造商，聚焦環境光感測模組（ALS）、飛時測距感測器（ToF）中的微型精密成型零部件，大致涵...

IPO十傑／昱展新藥 鎖定美國市場

昱展成立於2016年，公司以市場需求為導向，長期專注於CNS（中樞神經系統）與慢性病用藥開發，透過自行研發之長效注射針劑...

IPO十傑／天虹 邁向高成長

天虹以半導體零組件維修業務起家，經營團隊來自美商應用材料，充分發揮自身半導體設備零備件設計強項，以台灣為根基去尋找各類合...

IPO十傑／達發 興櫃新股王

達發是無晶圓廠IC設計公司，由聯發科兩家子公司絡達與創發整合而來，團隊成員從2001年起即長期經營有線與無線晶片的開發設...

IPO十傑／雲豹能源 綠能界波克夏

有「綠能界波克夏」之稱的綠能整合商雲豹能源，在去年11月15日送件申請創新板，為第四家提出創新板申請的新創企業，去年底已...

IPO十傑／泓德 能源界Uber

有「能源界Uber」之稱的智慧能源廠商泓德能源，受惠於綠能產業屬政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。