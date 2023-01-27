IPO十傑／昱展新藥 鎖定美國市場

經濟日報／ 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
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昱展成立於2016年，公司以市場需求為導向，長期專注於CNS（中樞神經系統）與慢性病用藥開發，透過自行研發之長效注射針劑平台，開發治療鴉片類成癮症及難治型憂鬱症的長效藥物為主。

目前主力開發產品ALA-1000為三個月長效針劑，用於治療鴉片類成癮症，ALA-1000已獲美國FDA核准進行臨床三期試驗，是全球唯一進入臨床試驗的三個月長效針劑產品。

難治型憂鬱症治療藥物ALA-3000方面，ALA-3000為Ketamine（俗稱K他命）長效皮下注射針劑，小量的Ketamine有麻醉效果，在醫學上普遍被使用，同時可快速緩解症狀與自殺意念，不過市面上的Ketamine抑鬱藥物容易引起鎮靜、解離等不良副作用，ALA-3000可以減低副作用。

相較市售產品，昱展主力產品效用具突破性競爭優勢，主要目標市場將鎖定為全球最大藥品市場—美國市場，研發成功後將以授權方式尋找合作夥伴，共創造利益極大化之目標。

憂鬱症 美國

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