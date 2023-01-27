IPO十傑／達發 興櫃新股王

經濟日報／ 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
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達發是無晶圓廠IC設計公司，由聯發科兩家子公司絡達與創發整合而來，團隊成員從2001年起即長期經營有線與無線晶片的開發設計服務，專注於藍牙、衛星、固網寬頻、乙太網路等四大領域，提供客戶高效能、低功耗，且最具延展性與互通性的晶片解決方案，股價達547元，為興櫃新股王。

達發有無線通訊及固網通訊兩大事業群。無線通訊事業群包括藍牙音頻及衛星定位通訊兩大主要產品線，前者應用於TWS藍牙耳機及音箱、無線麥克風等終端產品，後者應用於車輛追蹤管理系統、無人機等領域。

固網通訊事業群則又分寬頻及乙太網兩大主要產品線，寬頻產品包括 GPON、10G PON、xDSL等。乙太網產品包括1Gbps及2.5Gbps PHY晶片，及具雲端管理功能的1Gbps交換器單晶片等。

達發主要客戶涵蓋蘋果、SONY、JBL、小米、Garmin等全球品牌大廠，達發在新品開發上步調不慢，也陸續拿下客戶新案。

藍牙耳機 達發 晶片

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