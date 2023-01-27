IPO十傑／美強光 閃蘋果光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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美強光為光學、感測微型機構件製造商，聚焦環境光感測模組（ALS）、飛時測距感測器（ToF）中的微型精密成型零部件，大致涵蓋蘋果所有光學感測元件產品，出貨份額逾五成。

法人指出，美強光競爭優勢除產品製程與規格領先，以及取得多家半導體廠認證外，產品良率並優於同業，隨蘋果於2020年手機前鏡頭開始導入ToF，以及產品規格升級，近三年毛利率均逾40%，產品具競爭優勢。

蘋果2022年高階手機OLED面板改採動態島設計，ToF鏡頭機構件與前一代高階系列截然不同，預計2023年推出的新手機將全面採用動態島，法人看好可望帶動新機構件滲透率提升。

美強光著手研發蘋果新一代手機機構件，將感測晶片及ToF一起封裝，減少瀏海空間，已通過意法半導體認證，後續將交由蘋果進行效能測試，預估將於下一代最高階機種採用，帶動2023年營收獲利明顯提升。

蘋果 高階手機 半導體

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