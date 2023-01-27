IPO十傑／悠遊卡 強攻電支
儲值卡龍頭公司悠遊卡搶下2023年好彩頭，為今年度首家登錄興櫃公司。悠遊卡成立於2000年3月，實收資本額7億元，自2023年1月3日以每股50元券商認購價登錄興櫃，至今價格最高來到105元。悠遊卡是第一家登錄興櫃的儲值卡業者，也是繼歐付寶後第二家登錄興櫃的電子支付機構。
悠遊卡營運以儲值卡發行量、消費卡數和消費金額均稱霸儲值卡（原電子票證）市場。
2022年全年營收為16.56億元，較2021年的16.25億元，年增1.87%。在獲利表現上，2022年上半年每股純益（EPS）為0.14元，受疫情波及，交通流量和實體消費交易量縮影響。
展望後市，受惠於疫後交通運輸、觀光復甦，小額消費回溫，營收展望相對樂觀看待；中長線來說，悠遊卡近年積極發展電子支付、跨境消費等業務，成為推升未來營收成長的新動能。
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