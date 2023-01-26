健喬、漢達、安特羅 積極搶市

農曆春節假期已過一半，下周一（30日）起各行各業將全面開工，部分生技製藥公司更是做好準備，要在春節過後邁開大步拓展國內外市場。

首先是健喬的呼吸用藥「愛克痰」年後開始出貨中國大陸，初期銷售目標5,000萬顆，後續很快就會超過台灣的銷量。除了健喬之外，漢達也宣布第1季戒菸藥物取得美國藥證；安特羅原訂去年第4季取得國內腸病毒疫苗藥證，外界也期待今年首季能正式獲得。

健喬的愛克痰600mg發泡錠（乙醯半胱氨酸，NAC），去年在新冠肺炎疫情的大環境下，成為台灣熱銷產品，小包裝由單月出貨400萬包一下子暴增至七、八百萬包。針對這項產品，健喬已在去年取得中國大陸上市許可。

健喬日前指出，去年底中國大陸因為放寬病情管制，引發民眾搶藥潮，健喬也透過香港子公司先將愛克痰賣到中國大陸市場。自今年起，愛克痰已與中國大陸全國經銷商完成經銷合約簽訂，將在農曆春節後出貨至中國大陸市場。

新劑型新藥方面，漢達今年共有四項產品將進入美國市場，繼胃食道逆流、多發性硬化症用藥去年打進美國市場後，戒菸輔助劑「HND-032」及癌症用藥「HND-033」也有機會在第1季及上半年取得美國藥證。

國光生技旗下子公司安特羅生技發展的腸病毒71型疫苗（EnVAX-A71），過去三期臨床試驗達標，向衛福部食藥署提出新藥查驗登記（NDA）申請後，也正在等待今年獲得藥證。