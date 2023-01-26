藥廠拚業績 春節不打烊

生技新藥公司春節不打烊，藥華藥執行長林國鐘昨（25）日大年初四仍然忙著看合約；中天集團總裁路孔明緊盯集團新藥海外最新臨床規畫；共信-KY總經理林懋元指揮團隊在印度參加醫學研討會之際，也與國內醫師討論癌症病患治療狀況，上述三家公司春節後都將啟動新的國際進展。

藥華藥發展的新藥Ropeg（Ropeginterferon alfa-2b）2019年獲歐盟核准用於成人PV（真性紅血球增多症）患者，2021年獲南韓及美國藥證。林國鐘表示，這項藥品除了歐盟市場，其餘都是由海外子公司自行銷售。

為衝刺業績，春節期間藥華藥不僅海外子公司照常運作，台北總部也有一部分人力照常上班。林國鐘透露，公司法務主管昨日就留守在辦公室；由於正要與國外展開新合作，昨日雖然是大年初四，但他自己也在公司審視合約，預期春節後就會陸續發布國際市場新進展。

路孔明昨日也說，往年農曆春節他向來在國內旅遊，從來不出國，但是今年春節期間工作量特別大，連休假都沒心情，這兩天他已提早進公司上班。中天集團旗下合一生技上月召開法說會時，公司坦言有多項計畫尚待落實，其中糖尿病足部傷口潰瘍新藥速必一 （ON101）的中國大陸藥證，持續在等待審批結果。

而合一傷口外用乳膏Bonvadis已在去年8月取得美國食品藥物管理局（FDA）醫材510（K）實質等同性認定及上市許可，今年首季就可取得出口許可後對外銷售，合一也正在積極洽談美國銷售合作夥伴。

共信的抗肺癌新藥「PTS302」在去年11月取得中國大陸新藥藥證，目標今年第2季在中國大陸市場開賣。林懋元說，PTS302除了在中國大陸市場主推肺癌中央型氣道阻塞的治療商機，也希望推廣到其他國家市場，這幾天印度正在舉辦重症介入治療的醫學研討會，共信已安排團隊成員前往印度參加會議。

林懋元說，PTS302除了鎖定肺癌相關適應症之外，相關成分藥物在農曆春節前也一口氣通過在林口長庚醫院、高雄榮總及台中榮總執行非小細胞肺癌、胃腺癌病患等癌症患者的恩慈療法，昨天大年初四他正忙著與這些醫院的腫瘤科醫師們討論患者的狀況，期待透過共信的藥物治療，能為不同癌症患者提供新解方。