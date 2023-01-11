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偉康科技掛牌上櫃 中籤者開盤就賣現賺紅包2.66萬

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。報系資料照片
台股示意圖。報系資料照片

搶在農曆年前上櫃掛牌，也是今年來第一家上櫃的偉康科技，今（11）日以每股58元承銷價正式掛牌，一開盤就跳空以84.6元開出，一度衝達88.7元，順利展開蜜月行情，早盤漲幅逾46%；如果中籤人一開盤就賣，在過年前小賺紅包26,600元。

偉康科技今日上櫃掛牌，承銷價58元，主要是提供智能數位金融、雲端與智能數據、資安與系統運帷及企業e化應用軟體等數位轉型解決方案及建置服務，2021年度營業收入為4.40億元，稅後淨利為6,587萬元，每股稅後純益（EPS）為5.41元。2022年前三季營業收入為3.61億元，稅後淨利為4,077萬元，EPS為3.08元。

偉康早盤以84.6元開出，上漲26.6元，漲幅45.86%，一度拉升至88.7元，盤中漲幅逾46%。

EPS 軟體

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