智冠上月營收年增一成 小金雞推新遊戲拚業績

遊戲通路龍頭廠智冠（5478）公佈去年12月營收5.49億元，月減3%，年增10.6%，月減主因來自遊戲活動檔期分布之差異，自結全年累計合併營收60.86億元，年減7.9%。智冠指出，隨著12月下旬集團旗下《純白和弦》、《吞食天地 多元宇宙》兩款遊戲新作相繼加入貢獻，有望逐步帶動營運升溫。

由於1月適逢寒假及春節檔期，智冠集團旗下中華網龍新上市手遊《吞食天地 多元宇宙》將開放特別劇情任務及吞食年獸挑戰等精彩活動；《飄流幻境Online》、《黃易群俠傳M》也將展開多項新年系列活動，與玩家線上同樂。

智冠集團旗下遊戲新幹線於去年12月22日推出的二次元少女養成手遊《純白和弦》，以VTuber及虛擬歌手「浠Mizuki X 夏語遙」跨次元陣容與遊戲的深入聯動合作深受玩家青睞，上市首日即登上Google Play及App Store人氣排行榜第一名，並榮獲雙平台推薦肯定，本週即將推出第二波聯動內容，加入全新人氣角色「夏語遙」，持續提升遊戲豐富度。此外，《純白和弦》於1/7～2/12在台北地下街舉辦大型實境活動「純白新春祭」，邀請70位VTuber輪番直播互動，並帶來多項限定週邊，與玩家粉絲歡度新年。

MyCard數位點數也將開啟一個月的新年優惠活動，攜手上百款熱門遊戲合作，購買指定面額儲值送虛寶，MyCard會員再加碼天天抽5,000點，更有機會帶回最高10萬點大紅包。此外，前往合作超商、電信通路還能享有限定回饋好禮。

迎接春節年貨採買商機，藍新集團透過電商平台與網路商家多元金流、物流服務，以及電子發票等各式商店加值應用，持續帶動營運向上。此外，子公司簡單行動支付旗下「ezPay簡單付」即日起也開放18歲以上成年民眾註冊會員，使用「ezPay簡單付」電子錢包即可快速掃碼付款、跨機構轉帳，還能繳納稅金、水費、路邊停車、醫療等各項生活繳費功能，以及MyCard遊戲點數加值服務，讓更多消費者體驗電子支付多元應用的便利性。