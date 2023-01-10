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杏一去年12月營收7.4億 年增12%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

連鎖醫材通路龍頭杏一（4175）今（10）日公布2022年營運表現，去年12月因周年慶效益斐然，門市、商場和電商均創下亮眼的成績，挹注12月營收達7.36億元，年增率為12.09%；累計2022年全年營收72.33億元，年增10.56%。

杏一於去年12月舉辦周年慶，不僅回饋消費者，同時更提升業績。杏一表示，不僅是對醫材有需求的顧客外，營養品、成人紙褲已成生活必需品，另外，後疫情時代，健康意識抬頭，保健食品需求也大增，因此，觀察12月商品銷售狀況，除醫材外，保健食品營業額成長超過1成，尤其是杏一自有品牌「御護」系列商品衝出佳績。

杏一強調，12月週年慶活動，分別成功提高來客數及客單價同步成長約一成左右，加上今年20家新展門市的加入，以及醫院逐步解除管制，醫院型門市顧客回籠，使杏一門市於今年創下佳績。除此，電商也因同步於線上推行周年慶，業績突飛猛進，去年12月有近七成的年增率成長幅度。

商場的部分，因醫院看病人流回籠，加上今年年底前因屏榮醫院商場和義大醫院商場的加入，提高租金收入。截至目前，杏一台灣醫院型商場共有20座，學校型商場兩座。

展望未來，杏一門市擴張策略不變，今年以拓展一成新展門市為目標，並且主要往社區型門市發展，未來將努力深化社區經營。另外，杏一商場同樣規劃擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200-400坪，採複合式經營，與不同性質的零售通絡，或主題餐廳等聯手。

周年慶 醫材 電商

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