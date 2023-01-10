振曜去年營收62.7億元 年增12.87%

振曜科技（6143）公佈12月合併營收6.7億元，月減23%，年增6.6%，第4季單季營收22.41億元，季增41%，全年營收來到62.7億元，年增12.87%。

振曜表示， 長期深耕與創新於研發與設計製造具低功耗、節電及環保的電子紙相關產品，藉由推廣無紙化產品的應用以實踐企業公民責任。

振曜表示，響應環境永續的電子紙產品應用多元，在交通場域上包括目前在桃園捷運A12 站陳列的彩色電子紙告示牌，台北捷運車廂內的彩色握把式電子紙廣告看板，皆可取代紙張海報用來做公共政策宣傳應用及廣告推播；在零售通路最廣泛的應用則是電子貨架標籤 (ESL)，許多大型或連鎖零售業者也都開始導入以減少紙張價格標籤的印製；此外，廣為消費者所使用的電子書閱讀器 (E-Reader) 及電子筆記本 (E-Note) 做為閱讀和書寫的載具，用電子書以取代書本紙張的印刷，也是實現無紙化環境的最佳應用。

振曜指出，未來仍將持續深化與佈局電子紙產品的全方位應用，在日常裡實踐及推動永續生活化與環境共榮。

振曜表示，環境保護的重視、社會責任發展以及公司治理三大面向的ESG永續經營議題，除無紙化被認為是環境永續發展的關鍵，資訊安全也成為ESG公司治理中的重要環節。

從環境永續面來看，振曜強調，由生產和營運管理面著手，依據 ISO 14064 組織溫室氣體及ISO 14067 產品碳足跡標準，盤點原料及製程所產生的碳排量，開始逐年落實節能和減少碳排放量，推動環境永續。在公司治理面向上，振曜也擴大資訊安全層面導入ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統國際標準，透過建構正確而完整的資安觀念，接軌國際資安標準，藉由提升整合資訊安全控管技術及能力，降低資安所面臨的各種風險和威脅，確保企業永續經營發展。

振曜集團執行長林志茂表示，振曜於2022年初啟動溫室氣體盤查(ISO14064-1)及產品碳足跡(ISO14067)專案，在當年年底已順利取得BSI溫室氣體盤查及產品碳足跡聲明書，這也宣告振曜科技正式走向淨零轉型之路；與此同時也獲得ISO 27001資安認證，透過加強資安管理來強化公司內部的風險承擔能力，善盡企業永續發展的責任。在今年，振曜科技也將開始著手編製並完成ESG永續報告書，以落實定期盤點ESG相關績效並有效進行追蹤管理。