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高端疫苗去年跌76% 基亞整年賣出2,460張但買進逾2萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

高端疫苗（6547）是去年台股個股跌幅最高的公司，一整年下來跌幅76.7%，統計法人董事長基亞（3176）在去年每個月都悄悄賣出持股，合計全年賣出2,460張，不過，在7、8月則是連兩個月則有買進的情況，合計買進22,572張，統計去年底持股達64,728張，較去年1月的持股增加20,292張。

市場關注的是，基亞賣出高端疫苗都是事後才申報，且去年一整年，每個月都有賣出的情況，單月賣出股票約150~230張，截至去年底持股增加，主要是因在7月時買進1,151張，8月更是大買21,421張，不過，即使是有買進股票的月份，也是分別有賣出210張、230張股票的情況。

高端疫苗及母公司基亞在去年底因疑涉內線交易、非常規交易等案，12月29日遭檢調兵分16路大動作搜查，兩公司先後澄清，基亞重訊表示將配合協助調查，公司營運正常，對財務業務並無重大影響；高端也澄清，有兩名竹北工廠非主管職之基層員工接受檢調約談，檢調搜索地點均為員工之私人住所，與公司無關。

值得留意的是，根據證交所的資料，基亞去年12月賣出高端疫苗220張，統計從去年9月以來，4個月的時間合計賣出850張；且在去年底爆發疑涉內線交易時，大股東基亞仍是持續悄悄賣出高端疫苗的股票。

疫苗

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