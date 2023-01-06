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愛派司今登錄興櫃 盤中最高達70元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

中信金控（2891)旗下中信證券輔導愛派司生技（6918），於今（6）日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為53元，早盤表現強勁，盤中最高來到70元，漲幅達32%。

愛派司2009年成立，為骨板骨釘系統產品製造商，經營團隊出身於美商捷邁醫療器材公司（Zimmer），深耕骨材市場，有別於國際骨材大廠設計多以高加索人為模板，愛派司以亞洲人種骨頭曲線為研究基礎，研發多項骨科創傷及矯正等醫療器材，於台灣、美國、歐洲、中國大陸、日本等地取得48項專利，其中3D列印客製化手術工具（Patient specific instrument, PSI）在全球獲得12項專利，可協助醫師術前規劃、術中執行及術後固定，大幅提升手術精準度、縮短手術時間及提高成功率，且PSI亦可運用於胸腔及心臟外科等高難度手術，有助多元布局醫材市場。

獲多項專利的還有愛派司客製化骨材訂製服務，產品可參考個人參數，術前與術後結果高度吻合，更自創「台灣醫療器材創新發展協會」（A club）創新研發平臺整合醫療、學術及精密製造，持續提升商品及市場競爭力。愛派司不僅在台灣自費醫療市場占有一席之地，亦持續拓展中國大陸與東南亞市場，積極建置新廠，預計今（2023）年第4季啟動量產。隨著全球高齡化趨勢及健康意識抬頭，骨骼老化相關疾病及醫療需求持續上升，預期帶動整體骨科醫材市場成長動能。愛派司將持續投入研發，提升技術水準，透過專利技術與醫療機構合作，達到創新、高價值經營目標。

去年中信證券輔導數位智慧醫療概念股晉弘科技（6796）及特用化學領導廠商奇鈦科技（3430）掛牌後股價皆有亮眼表現，中信證券保釋，未來將持續提供客戶全方位金融服務，輔導更多海內外具有成長潛力的公司加入資本市場。

中信金控 手術

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