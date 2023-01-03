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開紅盤日興櫃添新血 悠遊卡蜜月夯飆漲逾9成
儲值卡龍頭悠遊卡今（3）日登錄興櫃，股票代號（6035），券商認購價每股50元，早盤以60元開出，一度衝達97元，上漲47元，漲幅94%，順利展開蜜月行情。
悠遊卡為第一家登錄興櫃的儲值卡業者，也是繼歐付寶後第二家登錄興櫃的電子支付機構，悠遊卡希望藉由加入資本市場壯大資本、厚植市場競爭實力，與全民共享經營的果實。
悠遊卡實收資本額7億元，儲值卡產品上市已滿20年，截至去年10月底，流通卡數達9,832萬張，活躍卡數900餘萬張，累計去年前十月消費金額達421.3億元，市占率73.7%，穩居龍頭地位；董事長陳亭如表示，看好疫後交通運輸、觀光、小額消費回溫，樂觀看待營收表現。
悠遊卡2022年上半年營收來自交通運輸及零售、繳費等代收付交易款項清分、聯名卡及簽帳回饋金等合計占51.77%；其次為販售悠遊卡及設備占36.43%，加上品牌授權權利金、實體卡片相關設備租用維護等收入占11.8%。
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