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綠界、環球晶 5日將除息

經濟日報／ 記者陳昱翔鐘惠玲／台北報導
圖／經濟日報提供
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國內第三方支付龍頭綠界科技與半導體矽晶圓大廠環球晶，都將於5日除息，外界聚焦在目前總經環境變數仍多的情況中，這兩家業者是否能順利填息。

綠界預計於5日進行2022年度上半年除息，將配發現金股利5元。綠界2022年11月營收衝上1.39億元，創歷史新高，月增6.8%，年增5.9%，累計前11月營收13.58億元，年增6.1％，力拚全年業績再創高峰。

綠界表示，11月營收創新高，主因實體商店網路化是時代不變的大趨勢，除了對電商業者需求服務不斷深耕，也因應市場動向，積極創造多元服務。

目前綠界的主要業務中，第一為全方位金物流服務，涵蓋超商代收付、貨到付款、宅配出貨，打造出完整一站式服務；其二是電子發票系統與加值服務，服務範圍涵蓋小型個人賣家到大型電商平台；其三是ECTicket票券發行平台，讓業者可線上銷售商品電子票券。

綠界日前宣布與裕隆集團旗下裕融進行換股結盟，換股比為每1股裕融換發0.3922股綠界，預計交易完成後，裕融將持有綠界約2.72%股權，綠界則持有裕融約0.26%股權，兩方希望藉此強強聯手搶攻消金事業。

環球晶也於5日除息，擬配發2022年上半年每股現金股利共6.5元。環球晶身處半導體上游，營運仍穩健成長，累計2022年前11月合併營收為642.38億元，年增15％，已超越2021年全年營收的歷史紀錄，因此估計2022年也將是業績新紀錄。

外界關注矽晶圓下游包括晶圓代工與記憶體客戶的庫存情形，這關乎後續供應鏈調整的節奏，以及對矽晶圓廠長約的執行情形。

電商 業績 半導體

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