偉康科技競拍超額認購12倍 29日起公開申購

偉康科技（6865）初次上櫃普通股股票承銷案， 採競價拍賣作業於今(27)日完成開標，公司潛力吸引投資市場高度興趣，投標超額認購比率達12倍，合格件共1,648筆，合格投標量達10,960張。本次競標以美國標方式決定競價拍賣得標價格， 全部順利拍賣完成。

偉康此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股1,300張，其中886張採競價拍賣，最低得標價格為79.42元，最高得標價格為100元，得標加權平均價格為80.79元，依相關處理辦法規定， 本次辦理公開申購的承銷價格為58元，公開申購張數251張(含過額配售)，公開申購期間為12月29日至1月3日，並於1月5日公開抽籤，預計1月11日掛牌上櫃。

偉康資本額約1.3億，為國內金融科技領導廠商，主要係提供數位金融與數位身分SaaS解決方案，協助金融業數位轉型的重要推手，金融業營收占比約八成，國內七成銀行為偉康長期合作夥伴。由於近年因疫情影響，受惠數位金融浪潮與資安需求大增，偉康2020年與2021年營收分別為2.9億元與4.4億元，稅後淨利分別為4,322萬元與6,587萬元，連續兩年創下歷史新高。

偉康今年營運持續成長，前三季營收3.6億元，成長21.4%；稅後淨利4,077萬元，成長13.7%；每股稅後盈餘(EPS)3.14元。由於數位金融與數位身分是大趨勢，偉康陸續獲得新加坡和通創投和原相科技入股，著眼數位金融與數位身分策略佈局發展。

數位金融與數位身分解決方案為偉康的雙成長引擎，偉康近五年營收年均複合成長率高達36%，稅後淨利年均複合成長率高達60%。據KPMG調查指出，現今金融科技包含行動支付、機器人理財、KYC、智能客服、作業流程自動化的發展，將造就新一波的成長。在疫情期間，更加嚴重的網路詐騙與資安問題，也將促使企業更加重視資安防護，偉康所提供數位金融與數位身分解決方 案將持續維持穏健的成長動能。