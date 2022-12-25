三大製藥族群 營運將爆發

生技製藥族群2023年進入營運起飛期，包括四家新藥公司藥華藥、智擎、寶齡富錦及共信-KY，兩家改良劑型新藥公司逸達與漢達，主攻美國學名藥市場的保瑞和美時、主攻大陸學名藥市場的生達、南光及健喬。法人表示，三大族群明年業績都有機會出現大爆發。

在新藥族群方面，法人指出，台灣新藥開發已在國際市場逐步開花成果，最早取得藥證的寶齡富錦，其腎臟新藥「拿百磷」雖然美國、日本專利陸續到期，但大陸市場有機會2023年上市，南韓市場也在申請健保核價。

其次是智擎胰腺癌藥「安能得」已在國際市場銷售多年，但僅限於二線市場。智擎針對「安能得」胰腺癌一線治療臨床試驗已達顯著意義，最快明年初向美國FDA申請藥證，市場規模將是原本二線市場的1.5到兩倍。

藥華藥的真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg自去年取得美國藥證後，繼今年之後，美國市場2023年滲透率穩健提升，日本也在上半年取證。

新加入新藥上市族群的共信-KY，抗肺癌新藥PTS302在今年11月取得新藥藥證，預計2023年中在大陸銷售。

新劑型新藥方面，有兩家公司明年營運也將起飛，逸達已在美國上市的前列腺癌藥物Camcevi六個月劑型，美國聯邦醫療保險和補助服務中心（CMS）已公布2023年首季醫保給付3,727美元，較其他同業高出三倍，有助公司業績大幅成長；漢達開發的抗多發性硬化症藥物Tascenso ODT 0.5毫克，今年12月通過美國FDA新藥審查，明年第1季透過合作夥伴開賣。

法人分析，學名藥領域五大公司明年將分別自美、中兩大市場取得佳績。美國市場方面，美時今年第3季血癌用藥Lenalidomide成功上市，明年起出貨量將跳躍性成長；保瑞今年中併購安成藥業後，由CDMO（委託開發與銷售）專業廠跨足學名藥銷售 ，治胃食道逆流的Dexilant學名藥9月已獲美國FDA藥證，明年美國出貨量開始起飛。

針對大陸市場，生達與南光兩公司過去默默布局一致性評價訂單，生達目前有超過七項BE藥品正對大陸藥廠進行授權；南光則是直接取得兩項一致性評價訂單。

此外，健喬今年在台灣大賣的呼吸道用藥「愛克痰」，預計下季大陸開賣，也將有疫後藥物市場商機。