康霈搶攻局部減脂市場 12/26登錄興櫃

興櫃市場生技股將再添新血，康霈預計12月26日登錄興櫃；康霈鎖定局部減脂市場，開發全世界第一個也是目前唯一以脂肪細胞凋亡來減少脂防細胞的注射劑藥物，目前已進入臨床二期，在11月收案完成，預計2023年第2季可完成數據收集。

全台唯一投入醫美新藥研發的康霈將在下周帶著核心產品局部減脂新藥的臨床成果登錄興櫃；根據Grand View Research 2021年調查，2030年全球醫美市場預估為3,321億美元，根據Deloitte中國身體塑形市場行業發展白皮書指出，中國局部減脂市場在2020年超過15億美元，在2030年將成長至154億美元，推估全球市局部減脂市場將超過1,025億美元。

康霈經過十年的研究，開發以脂肪細胞凋亡來減少脂防細胞的注射劑藥物，目前已進入臨床二期，第二階段試驗已在今年11月收案完成，預計2023年第2季可完成數據收集，未來若成功上市將具有競爭力，將有機會翻轉醫美局部減脂市場。

康霈表示，除原本的局部減脂適應症，新藥的其他適應症範圍，包含罕見疾病竇根氏症與橘皮組織治療都已通過美國FDA核准進入臨床二期試驗，鎖定全球2030年233億美元與61億美元市場。