中國大陸迎確診海嘯未來兩周達高峰 生技股成資金避風港

中國大陸新冠肺炎疫情升溫，確診海嘯來襲，市場預期，未來1到2周大陸將迎來疫情高峰，將帶動相關需求，包括血氧機、呼吸治療器、氣墊床等，吸引買盤進駐醫材中的防疫概念股。包括雃博（4106）、優盛（4121）等吸引買盤進駐。法人表示，市場主要看好醫材股股本小，加上搭上防疫題材，股價具備想像空間，此外，近期國際股市波動劇烈，醫療保健具防禦特性，容易成為資金避風港。不過，也須留意，相關產品是否有實際出貨到大陸市場。

受防疫需求帶動，上市生醫指數早盤由黑翻紅，力守紅盤，在各類股中表現抗跌，除了製藥股，醫材股也受青睞。雃博今日股價在買盤追捧下，股價勁揚，盤中來到32.95元，漲幅達8%，近期股價表現活躍。優盛也反映防疫題材，加上轉投資的佑全（6929）近日股價表現亮眼，該公司12月上旬登錄興櫃戰略新版，券商認購價為每股32元，今盤中漲幅近二成，股價已突破百元，漲勢驚人，也帶動優盛股價表現，盤中來到25.9元，漲幅7%。

雃博防疫相關產品有血氧機、呼吸治療器，不過，據悉，該公司目前有在中國大陸銷售的商品僅氣墊床，在當地防疫需求下，雖有一些急單，但皆屬小單，對營收貢獻有限。主要是目前當地確診以輕症為主，住院需求不多。

雃博明年營運的動能主要仍來自歐洲市場，市場看好，其在標案市場將有斬獲。雃博在歐洲主要銷售醫療用褥瘡氣墊床，氣墊床八成為居家照護市場，二成銷至醫院，今年以來歐洲市場業績成長近二成，主要受惠Optima 系列智慧減壓氣墊床打入義大利醫院，以及取得法國標案訂，加上西班牙製氧機銷售佳。美國市場方面，則計畫擴大布局高階醫療氣墊床。

優盛防疫相關產品包括血氧濃度計、紅外線溫度計、抽痰機、霧化器等，另公司轉投資佑全近期登錄興櫃，股價表現亮眼。佑全旗下擁有三大品牌通路，包括佑全保健藥妝、健康人生藥局、札幌藥妝，截至上季，家數分別為111家、18家、14家。公司計畫積極擴展門市，明年門市數量目標為180間，2026年達到300間。