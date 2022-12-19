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台股震盪 生技強勢 強生、合世等六檔攻漲停

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

今（19）日櫃買市場表現逆勢大盤，一早開低走高，盤中最高點衝上187.46點，力拼收復月線，不過午後漲勢逐漸收斂，漲幅回到1%以下，盤面上，由生技醫療族群領漲。

櫃買生技醫療族群表現強勢，盤中有合世（1781）、豪展（4735）、濟生（4111）等五檔個股亮燈漲停，其中，濟生與強生（4747）股價雙雙刷新兩年多以來新高，分別來到29.25元與49.4元，而豪展則在漲停板持續開關，股價落在40.6～40.75元區間整理。

安克（4188）、大江（8436）、松瑞藥（4167）等股以5～7%漲幅緊追在後，台生材（6649）、保瑞（6472）、明基醫（4116）、智擎（4162）、生華科（6492）等股，盤中漲幅落在1～4%不等。

上市生技醫療族群中，南光（1752）以56.2元攻上漲停板，股價也刷新兩年多以來新高，日K拉出一根長紅棒，留下影線；麗豐-KY（4137）盤中上漲8%居次，最高價來到近半年高點210元；此外還有景岳（3164）、神隆（1789）、台耀（4746）上漲6%，ABC-KY（6598）、羅麗芬-KY（6666）、亞諾法（4133）等股上漲1～4%。

台新投顧副總經理黃文清表示，生技醫療族群經過兩年的沉寂，今年大放異彩，不過建議投資人，選股上仍須關注個別公司是否具有題材，再進行布局。

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