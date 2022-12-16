易飛網增資申購開跑 潛在報酬逾57%比國泰金還高

上櫃觀光股易飛網（2734）與國泰金（2882）的增資申購同時啟動，今（16）日起至12月20日開放申購，以盤中股價30元估算，抽中1張易飛網潛在報酬率達57.9%，可賺進11,000元，比中籤國泰金的潛在報酬率15.1%、申購2張獲利10,600元還高。

易飛網增資申購開始，每股35元，申購張數425張，預計12月22日抽籤，新股在12月30日上櫃，總承銷金額807.5萬元，以今日盤中價格約30元估算，中籤的話可賺進11,000元，潛在報酬率57.9％。

國泰金史上最大現增今日開放申購，每股35元，總承銷金額44.62億元，每人可申購2張，以盤中40.3元股價估算，中籤者可賺進10,600元，潛在報酬率15.1%；預計12月22日抽籤，新股12月30日上市。

除今日啟動申購的國泰金及易飛網，初次上櫃的天擎預計12月19~21日進行申購，每股28元；已在申購中的還有榮成（1909）、皇將（4744），今日將截止申購的則有泰詠（6266）、中再保（2851）。