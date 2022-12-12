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長園科11月營收創歷史新高 年增17.4倍

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

長園科（8038）公佈2022年11月合併營收為4,779.3萬元，較上月2,311.7萬元成長106.74％，較去年同期259.8萬元大幅成長1,739.61％，改寫歷年單月營收新高的優異成績；累計2022年1至11月合併營收為1.53億元，較去年同期成長150.27％。

長園科表示，11月營收成長主要受惠於半導體產業客戶對公司UPS不斷電鋰鐵電池系統需求持續增溫，在出貨排程與安裝進度如預期下，帶動公司本月營收較去年同期大幅成長17.4倍。隨著主要半導體產業客戶汰換裝機持續推展，有機會挹注公司整體營運保持向上成長態勢。

根據材料世界網最新文章「鋰離子電池正極材料發展趨勢與重點」中指出，近年來鋰離子電池正極材料發展隨著三元素材料(以下簡稱NMC)鎳元素添加量增加，安全性問題持續受到挑戰，目前國際已包括電動車品牌廠、半導體廠等開始推動鋰鐵體系(以下簡稱LFP)技術，由於LFP相較於NMC結構較為穩定，在充放電過程中，比較不會發生因結構崩壞而使易燃氣體釋出，產生熱失控安全性疑慮，因此鋰鐵電池的滲透率持續提升，預估未來在2025年全球LFP與NMC的需求量將達到近1:1的態勢，約107.34萬噸：134.75萬噸，可見鋰鐵電池已悄然成為市場主流，創造長園科有利的業務發展空間。

展望2023年，長園科對整體營運邁向正成長深具信心。除了既有客戶持續良好的下單動能外，長園科每年持續研發投入，以提升客製化研發實力與技術競爭力，穩坐”鋰鐵電池教父先驅”的領先地位，且加速擴增鋰鐵電池產業應用範疇，助力公司業務接單，目前長園科已與多家國內外大廠洽談合作機會，將帶動公司未來持續保持良好的訂單能見度，並對中長期營運帶來正面挹注。

營收

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