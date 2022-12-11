快訊

周六「極寒冷」 吳德榮：直接挑戰入冬首波寒流

耗材廠亮眼 營運升溫

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

設備工程及半導體耗材廠營運升溫，廣運、三聯、瑞耘及意德士均交出今年前11月累計營收超越去年的好成績，將為2022年營運譜下完美句點。

廣運今年業內業外皆美，因自動化物流接單大爆發，子公司太極已轉虧為盈，供應第三代半導體晶圓的盛新材料公開發行、明年上興櫃，加上大陸子公司遷廠補償入帳，都推升廣運營運升溫。前11月合併營收48.98億元，年增34.5%，已超越去年全年營收。

三聯受惠半導體擴產與環境監測需求大增，前三季累計稅後純益1.53億元，年增33.7%，寫同期新高；EPS為3.68元，為同期次高。累計前11月合併營收34.27億元，年增22.1%，已超過去年全年的31.21億。

瑞耘在手訂單持續成長，並在新產能陸續開出挹注下，前三季稅後純益及EPS均賺贏去年全年，累計今年前11月合併營收5.99億元，年增29.7%，已超過去年全年的5.06億元。瑞耘投資2.8億元興建的新廠，已於9月貢獻業績。

意德士前三季稅後純益1億元，年增38.9%，EPS為4.38元，雙創同期高。法人推估，加計今年第4季財報後，意德士有望再創營運新高表現。累計今年前11月合併營收4.98億元，超越去年的4.75億元。

營收 第三代半導體

延伸閱讀

數位轉型需求旺 精誠、程曦11月營收年增逾2成

11月營收／廣達月增3% 仁寶月減14%

聯發科前11月營收 衝5,100億

黯淡11月 14金控虧損169億

相關新聞

耗材廠亮眼 營運升溫

設備工程及半導體耗材廠營運升溫，廣運、三聯、瑞耘及意德士均交出今年前11月累計營收超越去年的好成績，將為2022年營運譜...

撼訊產能滿載 力拚轉盈

板卡廠撼訊（6150）昨（9）日汐止新廠開幕，撼訊總經理陳劍威指出，預計到年底庫存將回到較健康水準，在超微（AMD）即將...

11月營收／世界月減9% 力積電月減20%

半導體景氣下行，衝擊晶圓代工廠世界先進（5347）、力積電等營運，昨（9）日公告11月營收皆衰退，世界先進營收為32.0...

11月營收／群聯月減2% 攻解封商機

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）昨（9）日公布11月營收為40.82億元，月減2.94%、年減29.65%...

光隆資產活化 獲利補

為強化財務體質，戶外機能衣代工廠光隆實業（8916）持續推動資產活化，預計明年將推動台北巿中山區精華地段微型建案及中壢一...

持續展店 帶動寶雅11月營收創歷史同期新高

美妝生活通路寶雅 （5904）今（9）日公布11月營收約15.4億元，年增4.3%，創歷史同期新高，寶雅表示，動能來自持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。