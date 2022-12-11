耗材廠亮眼 營運升溫

設備工程及半導體耗材廠營運升溫，廣運、三聯、瑞耘及意德士均交出今年前11月累計營收超越去年的好成績，將為2022年營運譜下完美句點。

廣運今年業內業外皆美，因自動化物流接單大爆發，子公司太極已轉虧為盈，供應第三代半導體晶圓的盛新材料公開發行、明年上興櫃，加上大陸子公司遷廠補償入帳，都推升廣運營運升溫。前11月合併營收48.98億元，年增34.5%，已超越去年全年營收。

三聯受惠半導體擴產與環境監測需求大增，前三季累計稅後純益1.53億元，年增33.7%，寫同期新高；EPS為3.68元，為同期次高。累計前11月合併營收34.27億元，年增22.1%，已超過去年全年的31.21億。

瑞耘在手訂單持續成長，並在新產能陸續開出挹注下，前三季稅後純益及EPS均賺贏去年全年，累計今年前11月合併營收5.99億元，年增29.7%，已超過去年全年的5.06億元。瑞耘投資2.8億元興建的新廠，已於9月貢獻業績。

意德士前三季稅後純益1億元，年增38.9%，EPS為4.38元，雙創同期高。法人推估，加計今年第4季財報後，意德士有望再創營運新高表現。累計今年前11月合併營收4.98億元，超越去年的4.75億元。