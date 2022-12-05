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不只半導體…生技醫療也強勢表態 盤中漲停達6家

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

今（5）日台股表現剽悍，開盤即站上萬五大關，盤面上由科技電子族群主要領漲，帶動加權指數盤中攻上最高點15,088.06點，除了科技族群有看頭，生技醫療族群也不落人後，盤中有視陽（6782）亮燈漲停，櫃買市場則有祺驊（1593）、鈺緯（4153）、生華科（6492）與大江（8436）四檔攻上漲停板。

視陽今日表現震盪，早盤開盤後一度翻黑，盤中最低價落在292.5元，接著股價回溫，漲點持續擴大，隨著買單陸續敲進，帶動股價在11點左右攻上漲停板330元，同時也是近三個月最高價，日K拉出一根長紅棒，留下影線，KD指標出現黃金交叉之勢，但RSI指標放大至超過80，拉回整理機率增加。

而台耀（4746）則持續在漲停板開關，盤中最高價來到近半年高點69元，站上短期均線與長期均線；此外還有麗豐-KY（4137）緊追在後，盤中強漲9.7%，晶碩（6491）、喬山（1736）、岱宇（1598）、泰福-KY（6541）上漲6～8%不等；寶齡富錦（1760）、美時（1795）、亞諾法（4133）、杏輝（1734）等股，盤中漲幅則落在1～4%。

櫃買生技族群中，亨泰光（6747）強漲近8%，股價衝上近月高點198元，距離收復半年線僅2.52元差距，此外還有精華（1565）、台康生技（6589）、健喬（4114）、佰研（3205）等股上漲4～6%，博晟生醫（6733）、達爾膚（6523）、智擎（4162）、高端疫苗（6547）、杏國（4192）等股則上漲1～3%不等。

漲停 生技族群

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