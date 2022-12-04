精測 11月業績月減9％

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
精測11月業績，受到產業淡季影響，月減近一成。圖為精測桃園營運總部。（本報系資料庫）
精測11月業績，受到產業淡季影響，月減近一成。圖為精測桃園營運總部。（本報系資料庫）

中華精測昨（3）日公布11月業績，受到產業淡季影響，月減近一成。法人預期，該公司本季業績應可維持與第2季相當的水準，將呈現小幅季減。

精測11月合併營收3.82億元，月減9.1％，較前一年度同期下滑6.9％，累計前11月合併營收40.46億元，年增6％。

由於本季為半導體產業淡季，且市場持續進行晶片庫存調整，減緩對智慧手機應用處理器（AP）晶片、固態硬碟（SSD）控制晶片、電源管理晶片（PMIC）的探針卡測試需求，因此精測11月探針卡營收主要由高效能運算（HPC）訂單支撐。

至於非探針卡測試介面方面，精測主要業績來源為HPC晶圓測試板、AP用系統級測試（SFT）、射頻晶片測試及測試介面板製作等。不過由於季節性因素影響，多項晶片測試需求疲弱。

精測認為，11月終端市場消費需求好壞成績參半，明年全球仍可能籠罩於高通膨、壓抑消費局面，但半導體產業沒有停滯研發腳步，持續發展新技術，為明年刺激消費、搶搭景氣復甦第一班列車預先準備，且人工智慧、晶片異質整合、手機結合車聯網等相關市場都可望引領前進。

精測也跟上5G智慧手機次世代晶片發展路程，近期展開AP晶片混針探針卡驗證作業，期盼明年與客戶攜手面對全年5G智慧手機滲透率逾六成的挑戰。

控制晶片 智慧手機 中華精測

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