精測 11月業績月減9％
中華精測昨（3）日公布11月業績，受到產業淡季影響，月減近一成。法人預期，該公司本季業績應可維持與第2季相當的水準，將呈現小幅季減。
精測11月合併營收3.82億元，月減9.1％，較前一年度同期下滑6.9％，累計前11月合併營收40.46億元，年增6％。
由於本季為半導體產業淡季，且市場持續進行晶片庫存調整，減緩對智慧手機應用處理器（AP）晶片、固態硬碟（SSD）控制晶片、電源管理晶片（PMIC）的探針卡測試需求，因此精測11月探針卡營收主要由高效能運算（HPC）訂單支撐。
至於非探針卡測試介面方面，精測主要業績來源為HPC晶圓測試板、AP用系統級測試（SFT）、射頻晶片測試及測試介面板製作等。不過由於季節性因素影響，多項晶片測試需求疲弱。
精測認為，11月終端市場消費需求好壞成績參半，明年全球仍可能籠罩於高通膨、壓抑消費局面，但半導體產業沒有停滯研發腳步，持續發展新技術，為明年刺激消費、搶搭景氣復甦第一班列車預先準備，且人工智慧、晶片異質整合、手機結合車聯網等相關市場都可望引領前進。
精測也跟上5G智慧手機次世代晶片發展路程，近期展開AP晶片混針探針卡驗證作業，期盼明年與客戶攜手面對全年5G智慧手機滲透率逾六成的挑戰。
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