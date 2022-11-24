麗文公司12月1日辦理創櫃板登錄前籌資
櫃買中心創櫃板再添生力軍，麗文文化事業（7636）將於2022年12月1日透過創櫃板辦理登錄前籌資。由推薦單位長榮大學高階管理碩士在職專班（EMBA）暨企二代中心出具創新創意意見書，麗文公司長年經營大專院校校園書局與教科書出版業務，於全台有25家校園書局門市，近年亦進行數位轉型，除原有之校園書籍與用品買賣業務外，亦與國內外筆記型電腦與手機等大型品牌合作，於門市內成立消費性電子產品校園體驗中心，將校園書局轉型為校園通路。
麗文公司將自2022年11月24日起揭示其籌資資訊，12月1日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw)的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的辦理中籌資資訊，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入創櫃板公司籌資系統進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。
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