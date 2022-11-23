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這檔生技股法說會釋利多助攻 股價攻頂鎖上漲停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為創源生技2012年在櫃買中心舉行掛牌上櫃儀式，圖左為總經理蔡政憲（左）與董事長張漢東（右）一起舉杯慶祝。報系資料照
圖為創源生技2012年在櫃買中心舉行掛牌上櫃儀式，圖左為總經理蔡政憲（左）與董事長張漢東（右）一起舉杯慶祝。報系資料照

創源生技（4160）法說會釋出利多，公司表示，偕同母公司訊聯生技（1784），共同催生集團新公司「訊聯細胞智藥」誕生，並貢獻智慧研發與數位模擬兩大技術，助攻「訊聯細胞智藥」於外泌體、細胞新藥、再生醫療製劑、基因及細胞治療的研發應用，加速技術商品化。創源今（23）日股價表現亮眼，盤中攻上漲停價位來到26.95元鎖死，成交量較昨日翻倍增加。

市場看好，外泌體具有再生修復、免疫調節的功能，訊聯幾年前就將外泌體技術商品化，應用於居家保養護理。如今，透過創源分子數位中心的生物模擬技術，能在短時間內提供最佳外泌體調控成份與細胞培養條件，便可進一步提高產能，快速達到精準治療輔助。目前國際臨床研究與應用，已擴及腦神經科、眼科、骨科、皮膚科等領域。

創源今年前三季獲利表現亮眼，隨著一年將突破12萬檢測人次，新生兒服務涵蓋率衝上50%，帶動前三季營收連續9年創下歷史新高，累計每股純益0.8元，較同期成長2倍，多項臨床常規服務產品營收，以及獲利、毛利均刷新同期紀錄。

創源執行長蔡政憲表示，由於訊聯集團擁有跨領域技術的自給自足能力，包含細胞與其衍生物製劑研發、生物模擬計算技術、獨家間質幹細胞製備技術、免疫調節國際專利，以及一站式基因診斷與疾病高風險追蹤系統，因此能夠帶動獲利穩健成長，亦能持續開創新興療法與藥物製劑等新成長動能。

蔡政憲表示，分子數位中心將實驗室累積的巨量研究數據做自動化分析與預測，達到降低研發成本、提高實驗成功率。疫情期間，創源便協助醫研單位快速掌握COVID-19感染途徑，預測新型病毒變異可能的特性，以及建立中草藥及清冠一號藥方的作用機制，確認療效，相關研究陸續發表於國際期刊。

生技 營收

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