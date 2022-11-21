櫃買公告恢復與暫停融資融券交易調整名單 9公司入列

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之2022年第3季財務報告每股淨值資料，因天良（4127）、欣厚-KY（4924）、華星光（4979）、茂迪（6244）及邦泰（8935）等五家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自11月22日起恢復融資融券交易。

樺晟（3202）、德宏（5475）及益得（6461）等三家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自11月22日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。另天方能源（3073）公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法，爰繼續暫停融資融券交易。