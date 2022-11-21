快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

櫃買公告恢復與暫停融資融券交易調整名單 9公司入列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之2022年第3季財務報告每股淨值資料，因天良（4127）、欣厚-KY（4924）、華星光（4979）、茂迪（6244）及邦泰（8935）等五家公司之每股淨值已高於10元，爰公告其股票自11月22日起恢復融資融券交易。

樺晟（3202）、德宏（5475）及益得（6461）等三家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自11月22日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。另天方能源（3073）公司之每股淨值已高於10元，惟其股票目前仍列為變更交易方法，爰繼續暫停融資融券交易。

融券 淨值

延伸閱讀

香港中大、科大、浸大 疫情下財務盈轉虧

台股這周上漲？ 分析師指出「三指標」：道瓊跟櫃買市場也這樣看

第3季財報申報截止 只有這三家上市公司沒交

期貨商論壇／南電期 區間操作

相關新聞

高階控制閥門國際製造商進典 今日掛牌上櫃

高階控制閥門國際製造商進典（6843），今(21)日以每股35元掛牌上櫃，進典2021年營收7.82億、年增21.4%，...

陸鬆綁遊戲版號 網龍受惠

遊戲研發商網龍（3083）今（21）日將召開線上法說會，近期大陸加速鬆綁遊戲版號，市場點名網龍是台廠受惠股之一，法人關注...

櫃買中心 招手越南台商

櫃買中心為配合政府新南向政策，持續推動東南亞台商來台興櫃及上櫃，惟受到新冠肺炎疫情影響，過去三年以舉辦線上說明會方式與海...

仁新 眼疾新藥 邁大步

仁新（6696）近期代子公司Belite Bio, Inc公告，經與美國食品藥物管理局（FDA）討論後，拍板定案LBS-...

進典上櫃 承銷價35元

本周有一家公司進典（6843）將於今（21）日上櫃掛牌，這也是今年來第22家上櫃掛牌的公司，也讓掛牌家數來到803家。另...

英特磊 國防營收看增

英特磊IET-KY（4971）強攻國防商機，旗下銻化鎵（GaSb）產品因美國國防大廠年度剩餘預算在本季釋出，公司看好美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。