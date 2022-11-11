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振曜將公布股份受讓案 今晚8點30分開重訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球最大電子書閱讀器廠商振曜科技（6143）將公布股份受讓案。櫃買中心剛剛發出簡訊通知，振曜科技將於今(11)日晚間20時30分，本中心11樓記者室召開重大訊息記者會，說明有關股份受讓案事宜。

振曜主要產品包括電子書閱讀器、電子筆記本、電子行李標籤、電子貨架標籤、病床卡、智慧藥盒、智慧公車站牌、掛號報到機等相關產品。

全球倡議ESG永續，也推起無紙化熱潮，振曜受惠無紙化趨勢，推升營收成長，日前振曜表示，將持續擴大電子紙多元應用，同時迎接下半年出貨旺季，營運可望增溫。

振曜日前指出，2022年業務策略著重於多元化產品開發，包含彩色電子書閱讀器及電子識別證，展望未來，將透過自有產品於歐美市場推廣全系列電子紙應用產品，並積極擴展其他新興市場。

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