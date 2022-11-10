星宇航空興櫃價重回19元再度超越華航！ 張國煒疼惜員工「飛機塞滿LV包」

星宇航空（2646）9月30日於興櫃掛牌，當時早盤一開便以16.8元的開出，最高價一度站上25.2元，之後股價進入回檔，雖10月17日盤中最低一度達15.8元左右，但都還是遠高於12元的承銷價。

隨著各國紛紛開放邊境管制，台灣也於10月13日起實施「0+7」免居家檢疫，因疫情時期民眾「悶壞了」，隨之帶動觀光旅遊商機，星宇的興櫃價格也受惠反彈，8日的收盤均價來到18.65元，9日一早更是突破19元關卡，日均價來到19.41元，再度超越華航（2610）昨日收盤價17.70元。

近日藝人何如芸在臉書上發文，表示去新加坡是選擇搭乘星宇航空，並稱讚董事長張國煒是嚴謹，對員工極好的人。張國煒曾與何如芸分享，每次交機時都是自己親自開回來。更有次張國煒從法國開空機回來，空機裡都塞滿了空姐託他買的LV。何如芸說明「由此可見，我相信他對員工是極好的，剛柔並濟，是智慧的管理者。」

何如芸還分享星宇航空的員工告訴過她，張國煒檢查飛機時候，所有的工程人員站在旁邊都挫咧等，「因為老闆比他們都還懂，沒辦法呼嚨。」何如芸說，星宇航空大至飛機整體，小至下飛機前走的送客糖果，都顯示張國煒的人生理念：「沒有最好，只有更好的堅持。」

星宇航空也於近日於旅展上曝光自家飛機上的頭等艙，有網友看到照片留言表示頭等艙很弱，還是「坐斜的」；張國煒親自回應解釋，因為飛機型號是A350，有些頭等艙椅子設計只能裝在A380客機，況且安全性都要通過撞擊測試，自然選擇上就已經不多，並強調自家競爭力是來自軟體非硬體。